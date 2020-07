La Russie a annoncé samedi avoir enregistré plus de 10.000 décès dus à la pandémie de nouveau coronavirus, un bilan qui reste toutefois inférieur à celui d'autres pays également durement touchés par le virus.Le nombre des personnes mortes du Covid-19 s'élève à 10.027, soit une hausse de 167 décès par rapport à vendredi, a rapporté le gouvernement sur son site internet. La Russie a confirmé 674.515 cas de Covid-19, troisième bilan le plus élevé au monde. Cependant, le faible nombre de morts par rapport aux cas d'infection, en comparaison avec d'autres pays, soulève des questions quant à une éventuelle sous-évaluation du bilan des décès. La Russie a expliqué ses chiffres plus faibles, comparés aux pays occidentaux, par le fait qu'elle ne comptait en premier lieu que les décès dont la cause première, après autopsie, est le coronavirus, quand d'autres pays recensent la quasi-totalité des morts de patients testés positifs. Les autorités russes soutiennent aussi que l'épidémie étant arrivée plus tard en Russie, le pays a eu le temps de préparer ses hôpitaux et de développer une politique massive de dépistage. Dans son bilan de la mortalité en avril, l'agence publique Rosstat a doublé le nombre des décès recensés pour ce mois, après avoir élargi la définition des morts sur la base des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Le département de la santé de Moscou a comptabilisé en mai 5.260 décès dus au coronavirus en utilisant cette méthode de classification. De son côté, le site du gouvernement indique toujours que 3.929 personne sont mortes du Covid-19 dans la capitale pendant toute la durée de la pandémie. (Belga)