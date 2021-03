L'ambassadeur russe en Egypte a offert dimanche à ce pays "toute l'aide possible" pour débloquer le canal de Suez, alors que les efforts se poursuivent pour libérer un porte-conteneurs de 400 mètres de long immobilisé en travers de cette voie d'eau depuis près d'une semaine.L'Ever Given, porte-conteneurs géant, s'est retrouvé en travers du canal de Suez mardi lors d'une tempête de sable, et obstrue depuis l'une des voies navigables les plus fréquentées du monde. Moscou est prêt à aider de toutes les façons possibles, a indiqué l'ambassadeur de Russie Georgy Borisenko à l'agence de presse russe Ria Novosti. "Nous espérons que ce problème sera résolu dans un futur très proche, que le fonctionnement du canal sera rétabli et, naturellement, nous sommes prêts à apporter à nos amis égyptiens tout l'aide possible de notre côté", a déclaré l'ambassadeur. L'Egypte n'a pas sollicité l'aide de Moscou, mais la Russie "compatit avec ce qui se passe en ce moment dans le canal de Suez" qui est "une voie navigable importante pour le monde entier", a ajouté l'ambassadeur. Les autorités égyptiennes sont engagées dans une course contre la montre, au sixième jour de blocage, et une douzaine de remorqueurs, ainsi que des dragues pour aspirer le sable sous le navire dont l'étrave est encastrée dans la rive, sont mobilisés. Le blocage a paralysé le commerce international et obligé les transporteurs à envisager de faire passer les navires par le cap de Bonne-Espérance, au sud de l'Afrique, route plus longue et plus coûteuse entre l'Asie et l'Europe. Un autre ambassadeur russe avait profité de l'incident, plus tôt cette semaine, pour promouvoir la route maritime du nord de la Russie comme une alternative fiable, dans le cadre d'un plan plus large de Moscou pour développer l'Arctique. Moscou a investi massivement dans le développement de cette route maritime qui permet aux navires de gagner 15 jours sur le temps de transport vers les ports asiatiques par rapport à la route du canal de Suez. (Belga)