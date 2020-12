La Russie prévoit d'émettre le mois prochain des passeports spéciaux pour les citoyens ayant été vaccinés contre le coronavirus, a fait savoir le ministère de la Santé mardi.De tels passeports pourront être utilisés notamment pour prouver à son employeur ou aux services officiels étrangers que l'on est immunisé contre le Covid-19. "Nous prévoyons de pouvoir obtenir un tel passeport auprès des services en ligne de l'administration dès janvier", a précisé le ministre de la Santé, Mikhail Murashko. La Russie a été le premier pays à introduire il y a cinq mois, en août, le vaccin contre le nouveau coronavirus, le Spoutnik V produit en Russie. Les autorités espèrent administrer plus d'un million de doses d'ici fin janvier. La Russie, qui compte 145 millions d'habitants, est le quatrième pays au plus grand nombre de contaminations alors que celles-ci augmentent ces derniers mois. Plus de trois millions de personnes ont été infectées, selon des données officielles. (Belga)