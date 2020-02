Avec la 75e édition du Circuit Het Nieuwsblad (WorldTour), samedi à 11h35 à Gand, la saison cycliste belge a été lancée par le bourgmestre Mathias De Clercq (Open VLD). 174 coureurs ont pris le départ dans l'ombre de l'ICC. La ligne d'arrivée est tracée 200 kilomètres plus loin à Ninove. Les femmes disputent aussi leur Circuit Het Nieuwsblad ce samedi. Elles parcourront 123 kilomètres entre Gand et Ninove.Cette année, le Circuit Het Nieuwsblad est parsemé de treize monts et de nombreuses zones pavées. Le Tchèque Zdenek Stybar (2019), le Danois Michael Valgren (2018), Greg Van Avermaet (2017 et 2016), le Britannique Ian Stannard (2015 et 2014), Philippe Gilbert (2008 et 2006) et Sep Vanmarcke (2012) sont les six anciens vainqueurs au départ. Parmi les autres candidats à la victoire cités sont le champion du monde Mads Pedersen, Oliver Naesen, Dylan Teuns, Tiesj Benoot, Niki Terpstra et Wout van Aert. Les détenteurs du record avec trois victoires sont Ernest Sterckx (1952, 1953 et 1956), Joseph Bruyère (1974, 1975 et 1980) et Peter Van Petegem (1997, 1998 et 2002). (Belga)