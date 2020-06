Suite au refus des autorités allemandes d'accorder une autorisation à l'organisation d'une manche du championnat allemand de voitures de tourisme (DTM) sur le Norisring à Nuremberg, l'épreuve d'ouverture se tiendra les 1er et 2 août sur le circuit de Spa-Francorchamps. Le Deutsche Tourenwagen-Masters l'a confirmé vendredi.Il y aura trois manches en DTM en Belgique cette saison. Le circuit de Spa-Francorchamps, désormais théâtre de la course d'ouverture, accueillera pour la première fois depuis quinze ans une épreuve les 1er et 2 août. Zolder organisera deux épreuves le week-end du 9 au 11 octobre et le week-end suivant du 16 au 18 octobre. Après la manche de Francorchamps, il y aura deux courses (14-16 et 21-23 août) sur le Lausitzring en Allemagne. Du 4 au 6 septembre, le DTM prendra la direction des Pays-Bas pour une course à Assen. A la mi-septembre (11-13 et 18-20) place à deux rendez-vous sur le Nürburgring, avant les deux courses programmées à Zolder. Du 6 au 8 novembre, la saison se terminera sur le circuit d'Hockenheim, qui accueille habituellement le Grand Prix d'Allemagne de Formule 1. De cette manière, le championnat se partagera entre trois pays, la Belgique, les Pays-Bas et l'Allemagne. Pour l'instant, les courses de DTM se dérouleront cette saison à huis clos. Le coup d'envoi de la saison 2020 était initialement prévu fin avril. Calendrier: 1-2 août Spa-Francorchamps (BEL) 14-16 août Lausitzring (All) 21-23 août Lausitzring (All) 4-6 septembre Assen (P-B) 11-13 septembre Nürburgring (All) 18-20 septembre Nürburgring (All) 9-11 octobre Zolder (BEL) 16-18 octobre Zolder (BEL) 6-8 novembre Hockenheim (All) (Belga)