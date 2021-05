Le nombre cumulatif de cas de coronavirus en Inde approche les 20 millions lundi, alors même que les hôpitaux continuaient d'envoyer des messages de détresse pour les fournitures d'urgence en oxygène et qu'un grand fabricant de vaccins a déclaré que le pays pourrait faire face à une crise de vaccins au cours des deux à trois prochains mois.Au cours des dernières 24 heures, l'Inde a enregistré 368.147 nouvelles contaminations, portant le nombre de personnes infectées jusqu'à présent à 19,93 millions, selon les données du gouvernement. Le pays de 1,3 milliard d'habitants, en proie à une deuxième vague, a enregistré plus de 300.000 cas chaque jour pendant plus de 10 jours. Le bilan global atteint 218.959 morts, avec 3.417 nouveaux décès signalés ces dernières 24 heures. Cela signifie que l'Inde a dépassé le Mexique et est devenue le troisième pays après les États-Unis et le Brésil en termes de décès liés au Covid-19. La pénurie d'oxygène médical s'est également aggravée. Vingt-huit patients sont décédés pendant la nuit, prétendument faute d'oxygène dans les hôpitaux des États du Karnataka et du Madhya Pradesh, a rapporté la chaîne NDTV. (Belga)