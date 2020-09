La SNCB était confrontée vendredi matin à des problèmes techniques. "Les données des trains en temps réel ne sont pas disponibles pour le moment", indique la société. Cela signifie que les retards et les trains annulés ne sont pas affichés dans l'application ni dans le planificateur d'itinéraires du site internet, selon le porte-parole de la SNCB, Dimitri Temmerman.Il est conseillé aux voyageurs d'écouter les annonces dans les stations ou de consulter les écrans d'information, qui affichent les données correctes. La SNCB s'attelle à résoudre le problème le plus rapidement possible. (Belga)