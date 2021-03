La station de métro Clémenceau rénovée après 2 ans de travaux

La station de métro Clémenceau est aujourd'hui rénovée après 2 ans de travaux, annonce mercredi Bruxelles Mobilité. Le coût de la rénovation? 7,5 millions d'euros. D'autres travaux sont prévus sur le réseau.Concrètement, une nouvelle passerelle a été installée, au niveau de la station Clémenceau, pour permettre d'accéder aux quais en ascenseur et deux nouveaux ascenseurs ont été intégrés à l'accès donnant sur la chaussée de Mons. Les travaux ont aussi permis de rénover les mezzanines, d'optimiser les flux de déplacement des voyageurs et d'augmenter la visibilité de la station par l'agrandissement de l'accès rue de la Clinique, qui intègre deux escalators. Le nouvel éclairage LED, plus économique et écologique, rend également la station "plus sûre et conviviale", pointe l'administration. D'autres chantiers de rénovation de station ou d'amélioration des accès sont dans le pipeline. Les travaux ont ainsi démarré à la station Parc pour 14 millions d'euros, avec le placement d'un ascenseur en surface jusqu'au -1 de l'accès existant ainsi que l'intégration d'une sortie de secours dans le Parc Royal. Suivront l'installation de 3 ascenseurs en station pour desservir les différents niveaux, la remise à neuf des revêtements des sols, murs et plafonds, un nouveau système d'éclairage, et l'aménagement d'un nouvel accès rue Montagne du Parc. Enfin, le chantier station Gare Centrale est encore planifié pour cette année. Quarante millions d'euros sont prévus pour placer de nouveaux ascenseurs, remplacer les escalators, agrandir les espaces de circulation, élargir les quais et créer de nouveaux accès (rue Ravenstein, rue Cardinal Mercier), ponctue Bruxelles Mobilité. (Belga)

