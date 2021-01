Le président du PS Paul Magnette enfonce un coin dans le timing du projet de taxe kilométrique de la région bruxelloise, samedi dans un entretien accordé à L'Echo. "J'ai compris de mes contacts avec mes amis bruxellois que c'était pour la législature suivante. On a donc le temps", affirme-t-il."Le but n'est pas de toucher ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens et qui ne peuvent pas faire autrement que se déplacer avec leur voiture", poursuit le président du PS. "Et il faut un temps de mise en oeuvre très long pour que chacun puisse s'adapter." Paul Magnette plaide par ailleurs pour davantage de décentralisation. "Si de grandes banques et compagnies d'assurance se disent qu'elles peuvent renforcer leurs antennes dans les villes wallonnes ou flamandes, tout le monde est gagnant." (Belga)