La tempête Odette, qui fait rage en Belgique depuis vendredi soir, a provoqué pas mal de dégâts au littoral et dans les polders. Des rafales de vent atteignant les 108 km/h ont été mesurées. Les pompiers de la zone 1 (qui couvre la Côte) ont reçu près de 900 appels tandis que ceux de la zone du Westhoek ont été sollicités plus de 300 fois. Trois pompiers ont été blessés lors d'une intervention.La première tempête automnale provoque des dommages depuis vendredi vers 16h00. Les appels concernent principalement des branches d'arbres rompues, des tuiles soufflées et des panneaux de signalisation tombés. Des routes ont également été obstruées par des arbres qui sont tombés, détaillent les pompiers du Westhoek. Trois pompiers ont été blessés lors d'une intervention à Alveringem. Ils coupaient un arbre déraciné lorsqu'un morceau est soudainement tombé sur eux. Un homme du feu a dû être hospitalisé. Samedi matin, la zone de pompiers du Westhoek comptabilisait déjà 355 interventions, principalement à Coxyde, Nieuport et La Panne. La zone de secours 1, opérationnelle à la Côte, a elle été sollicitée quelque 900 fois depuis vendredi soir, notamment pour des revêtements de toits arrachés ou cabines de plage endommagées. Un travailleur a été grièvement blessé à Middelkerke lorsqu'un mur s'est abattu sur lui. Les pompiers s'attendent à ce que le reste de la journée soit chargé. (Belga)