Un peu plus de 15 jours après l'entrée en vigueur au 1er janvier de la limitation généralisée en Région bruxelloise à 30 km/h, excepté sur les grands axes, Bruxelles Mobilité met en service ce lundi trois nouveaux radars-tronçons quai de Mariemont, quai Demets à Anderlecht et avenue Bordet à Evere et continue à déployer des aménagements pour faire respecter la limitation de vitesse dans les rues de la capitale.Le radar-tronçon quai de Mariemont est opérationnel depuis le 1er janvier sans verbalisation. Il atteste que 97% des automobilistes respectent la nouvelle limitation de vitesse de 30km/h, contre 50km/h jusqu'au 31 décembre. La ministre bruxelloise de la Mobilité et de la Sécurité routière Elke Van Den Brandt vise, pour faire respecter "la Ville 30", à développer la sensibilisation, l'amélioration de l'infrastructure et l'augmentation des contrôles et sanctions. "C'est une question de sécurité routière: si on roule moins vite, il y aura moins d'accidents, dont ceux avec un impact grave", souligne-t-elle. "La règle, c'est 30 km/heure sauf si c'est indiqué que vous pouvez rouler plus vite. Sur les axes structurants, la vitesse est maintenue à 50 km/h, et même parfois 70 km/h. Il y a sur le site web de Bruxelles-Mobilité une carte avec les régimes de vitesse rue par rue. Dans les rues, quand il n'y a pas de panneau, c'est clair: c'est 30 km/h". Le procureur du roi du parquet de Bruxelles Jean-Marc Meilleur remarque que "la prise en charge des infractions de roulage a fait l'objet de nombreux investissements ces dernières années, avec entre autres la création du centre de traitement des infractions de roulage ou encore l'automatisation du paiement des amendes de roulage". (Belga)