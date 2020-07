La Ville de Charleroi prend des mesures complémentaires concernant le port du masque

Le port du masque sera obligatoire à partir de samedi dans tout le centre-ville de Charleroi, au sein des zonings commerciaux et sur leurs parkings, lors de tout rassemblement de plus de 15 personnes ainsi que sur toutes les aires et plaines de jeux, annonce jeudi la Ville dans un communiqué.L'objectif de ces mesures complémentaires est de "protéger davantage les habitants et d'empêcher la création de foyers", indique la Ville dans le communiqué. Par deux fois ces derniers jours, cette dernière avait déjà étendu l'obligation du masque. Lundi notamment, elle l'avait déjà prévu sur l'ensemble des marchés et brocantes organisés sur le territoire de la Ville de Charleroi. Les nouvelles obligations ne valent pas pour les enfants de moins de 12 ans, pour les personnes en position assise avec respect de la distanciation sociale ou dans sa bulle sociale ou dans le cadre de la pratique d'un sport ou d'un déplacement à vélo. (Belga)

