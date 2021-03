La ville de Maaseik célèbre van Eyck avec une exposition et un festival d'art de rue

Le peintre Jan van Eyck sera cette année célébré dans sa ville natale de Maaseik (province du Limbourg), qui organise une exposition et un festival d'art de rue en son honneur. Les différents thèmes de l'œuvre du peintre flamand seront présentés dans le paysage urbain. Les activités prévues dans la ville à l'occasion de "l'année van Eyck" en 2020 avaient dû être déplacées à cette année en raison des mesures sanitaires en vigueur pour lutter contre la propagation du coronavirus.Jan van Eyck occupera, jusque fin janvier 2022, le devant de la scène de sa ville natale Maaseik. De nombreux évènements et activités y seront organisés autour de la vie et de l'œuvre du peintre. La place du Marché de la ville arbore depuis 1864 une statue de Jan et Hubert van Eyck. L'exposition "A travers les yeux de van Eyck", donne le coup d'envoi de l'année en l'honneur du peintre et permettra aux visiteurs de découvrir comment l'archéologie et l'œuvre de Jan van Eyck se complètent. "Les peintures de Jan van Eyck font appel à l'imagination", fait savoir l'organisation. "À travers les objets représentés dans ses tableaux, nous vous emmenons en voyage à Maaseik, à travers une histoire fascinante de la vie quotidienne à la fin du Moyen Âge." La ville flamande veut également lancer la création d'une galerie en plein air avec des éléments des œuvres de Jan van Eyck au moyen d'un festival d'art de rue. L'évènement attirera des artistes venus des Pays-Bas, d'Australie et d'Indonésie. D'ici l'été, trois façades de Maaseik arboreront une œuvre d'art graffiti et des peintures murales seront réalisées à plusieurs coins de rue ainsi que sur des escaliers en verre dans le centre-ville. (Belga)

