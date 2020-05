La Ville de Namur adopte de nouvelles mesures en faveur de ses commerçants

Les commerçants de Namur vont avoir droit à de nouvelles exonérations de taxes et redevances pour faire face au Covid-19, a indiqué lundi le collège communal namurois.L'exonération annoncée du 13 mars au 11 mai est prolongée jusqu'au 13 juin, et même jusqu'à la fin de l'année dans certains cas. "C'est ainsi que tous les commerçants, à l'exception de la grande distribution, seront intégralement exonérés de la taxe égouts pour l'année 2020", ont précisé les autorités communales. "Tous bénéficieront aussi d'une exonération de trois mois pour la taxe sur les enseignes, lumineuses ou non. Enfin, tous seront exonérés de la taxe déchets-propreté publique pour trois mois également, ainsi que de la taxe sur la force motrice pour cette même période. Idem pour la taxe sur les agences de paris." Le collège communal a décidé de consentir un effort supplémentaire pour le secteur de l'horeca. Dans ce cas précis, l'exonération de la taxe sur les enseignes est valable pour toute l'année 2020. Il en va de même pour les redevances terrasse. En sus, les dancings seront exonérés de leur taxe spécifique pour toute l'année. Toutes ces exonérations représentent un budget supplémentaire de 953.000 euros pour la Ville de Namur. Le montant total des aides débloquées pour les commerçants est ainsi porté à deux millions d'euros. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.