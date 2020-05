La VUB proposera dès septembre une première formation en e-sport

La VUB (Vrije Universiteit Brussel) lancera en octobre un programme postuniversitaire sur l'e-sport, intitulé "Expert Class in Esports Management". L'université bruxelloise serait la première de Belgique et des Pays-Bas à proposer un tel cursus.L'Expert Class in Esports Management étudiera dans un premier temps l'aspect économico-commercial du secteur du sport virtuel. Outre les joueurs, la discipline compte également des sponsors, des organisateurs d'événements, des entreprises spécialisées dans la technologie, la télévision et la retransmission. "En 2020, le jeu vidéo est bien plus qu'un simple jeu numérique. C'est un grand business. L'e-sport ou la compétition au travers de jeux vidéos est aujourd'hui plus accessible et plus visuelle que jamais", indique-t-on dans un communiqué. Au cours de cette formation, des conférenciers internationaux ayant bâti leur carrière dans le secteur seront conviés. Ils proviennent de pays comme le Danemark, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Irlande et les Pays-Bas. La série de leçons s'inscrit dans le cadre de la Faculté d'Éducation physique et Kinésithérapie - Département Sciences de la motricité et du sport. (Belga)

