La Vrije Universiteit Brussel (VUB) va produire à grande échelle un adaptateur qui transforme un masque de plongée en un masque de protection qui filtre l'air inhalé par le personnel soignant. Tous les hôpitaux belges peuvent commander les masques pour le personnel qui entre en contact avec les patients atteints du Covid-19. L'opération est réalisée en collaboration avec Ethias et Decathlon.Il y a environ trois semaines, le groupe de recherche BruBotics de la VUB avait lui-même développé un adaptateur imprimé en 3D permettant de transformer un masque de plongée de loisir en un dispositif de protection contre le nouveau coronavirus. Dans le même temps, un collectif industriel est apparu en France qui a développé un système similaire pour les masques de plongée 'EasyBreath Subea' vendus par la chaîne d'articles de sport Décathlon. Afin de répondre à la demande de plus d'équipements de protection pour le personnel de santé, les deux initiatives ont maintenant uni leurs forces pour soutenir les hôpitaux belges. Elles ont ainsi mis au point un moule pour l'adaptateur, de sorte que la production peut désormais se faire en grande quantité. Pour transformer le masque de plongée, seul le tuba doit être remplacé par l'adaptateur, qui est ensuite relié à un filtre antibactérien disponible dans les hôpitaux. Tous les hôpitaux ayant besoin de masques peuvent en faire la demande à l'adresse MaskForBelgium@gmail.com. Pour les établissements de soins, c'est totalement gratuit car Decathlon se charge de fournir les masques, le collectif industriel de fabriquer les adaptateurs et Ethias de distribuer les paquets. Actuellement, le masque de plongée converti est uniquement destiné à un usage professionnel par le personnel de réanimation des hôpitaux. Le masque est réutilisable. (Belga)