Jeudi, la Wallonie comptait 5.043 foyers de contaminations, c'est-à-dire des lieux où il y a au moins deux cas Covid-19 confirmés. Sur ce total, 83,9% étaient recensés au sein des familles, très loin devant les écoles (4,7%), selon un nouveau recensement de l'Aviq, l'Agence wallonne pour une vie de qualité.Viennent ensuite les entreprises, en ce compris les bars et restaurants (3,7%), les institutions dépendant de l'Aviq (2,8%), les clubs sportifs et autres mouvements de jeunesse (2,7%), l'enseignement supérieur (1,5%) et les établissements accueillant la petite enfance (0,7%). "Ces données correspondent aux collectivités que les personnes covid-19 positives ont déclaré avoir fréquentées. Elles restent toutefois parcellaires compte tenu de ce qu'elles sont déclaratives et tributaires des délais de testing", admet l'Aviq. "La récolte de ces informations n'en demeure pas moins éminemment importante puisque selon le type et le nombre de foyers, les mesures à prendre sont différentes", ajoute-t-elle. Le système est actuellement en cours d'amélioration, notamment dans le cadre de la collaboration mise en place avec Sciensano et la coordination entre les entités fédérées, conclut l'Agence. (Belga)