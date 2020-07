Dès l'automne prochain, la Wallonie va lancer des appels à projets à destination des communes, des acteurs privés et publics afin de multiplier les espaces verts et la présence de la nature dans les zones urbanisées.Un groupe de travail sera chargé de préparer ces appels à projets et d'accompagner les aménagements qui devraient apparaître au printemps 2021. L'affectation des moyens sera prioritairement orientée dans les zones urbanisées les plus démunies en espaces verts et au bénéfice du plus grand nombre. Les projets innovants et transversaux qui mettent en valeur d'autres enjeux comme l'alimentation durable, la mobilité douce ou l'éducation seront également privilégiés tout comme ceux s'appuyant sur les attentes locales et les plus sobres en termes de coût/bénéfice. "Renforcer les espaces verts, surtout dans des zones où les habitants y ont peu accès, répond à un besoin fort des Wallons manifesté pendant et après cette crise. Le confinement a montré à quel point l'accès à la nature pour tous devait être soutenu", a souligné la ministre wallonne de la Nature, Céline Tellier. "Créer des espaces verts permet aussi de renforcer la résilience de notre territoire face aux dérèglements climatiques. Nous adapter à ces changements est fortement encouragé par les institutions européennes et internationales", a pour sa part ajouté le ministre régional du Climat, Philippe Henry. (Belga)