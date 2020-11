Le Norvégien Sturla Holm Laegreid a remporté la première manche de la Coupe du monde de biathlon samedi à Kontiolathi en Finlande. Florent Claude termine 34e et meilleur belge devant Thierry Langer (62e) et Tom Lahaye-Goffart (67e).Laegreid, qui a réalisé un parfait 20/20 au tir, a bouclé les 20 kilomètres en 48:57.0 pour remporter la première victoire de sa carrière. Il a devancé son compatriote Johannes Boe (+23.2), tenant du titre, et l'Allemand Erik Lesser (+1:03.6). Le Français Quentin Fillon-Maillet termine au pied du podium avec une 4e place (+1:05.9). Côté belge, Florent Claude a réalisé le meilleur résultat avec une 34e place (+4:09.5). Thierry Langer se classe 62e (+6:32.0) et Tom Lahaye-Goffart 67e (+7:01.0). Samedi après-midi, la course féminine est prévue à 14h20 avec Lotte Lie au départ. Dimanche les sprints messieurs (10h30) et dames (13h40) sont également au programme. (Belga)