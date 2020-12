Les Grenades, le projet de la RTBF qui propose des contenus d'actualité sous le prisme du genre et du féminisme, lance son prix littéraire pour récompenser une autrice belge francophone, toutes catégories confondues. À partir de ce jeudi et jusqu'au 20 décembre, 22 ouvrages parus en 2020 sont proposés au vote.Le sondage permettra une sélection de cinq livres, qui seront départagés par le jury du prix littéraire, constitué de membres de la Société des auteurs et autrices de littérature et de documentaire (Scam), de la RTBF Culture, de la Fédération Wallonie-Bruxelles et des Grenades. Les ouvrages sélectionnés brassent une multitude de genres littéraires. Pour sélectionner la lauréate, dont le nom sera connu le 6 janvier 2021, le jury prendra en compte la qualité de l'écriture et l'émotion suscitée, le développement de la thématique abordée, le traitement de sujets sociétaux d'un point de vue féminin et le reflet de la diversité. Le prix vise à mettre en lumière les femmes, nombreuses en littérature mais dont les "œuvres sont moins récompensées par des prix prestigieux que leurs homologues masculins", expliquent les Grenades. Pour la première édition, l'autrice et comédienne belge Geneviève Damas a été choisie comme marraine. Cette remise de prix annuelle est créée en collaboration avec le PILEn (Partenariat interprofessionnel du livre et de l'édition numérique) et l'action de promotion littéraire "Lisez-vous le (livre) belge ?", la Scam, la Direction à l'Égalité des chances, la Fédération Wallonie-Bruxelles, la RTBF Culture et Restart. (Belga)