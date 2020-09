Lanterna Magica enchantera le domaine du château de La Hulpe du 20 novembre au 3 janvier

Du 20 novembre prochain au 3 janvier 2021, l'événement Lanterna Magica sera organisé dans le domaine régional du Château de La Hulpe. Les sentiers boisés du domaine régional entourant le château seront illuminés de lanternes magiques et ce parcours tout en lumière sera jalonné d'œuvres d'art spectaculaires. Dans le contexte sanitaire actuel, l'événement propose au public un moment d'évasion à passer en famille et avec sa bulle, au cœur de la nature. Les billets seront vendus en ligne par créneau horaire, avec une capacité maximale de 70.000 entrées.Lanterna Magica proposera une promenade paisible et familiale dans une atmosphère magique. L'événement a été imaginé par Jean-Pierre Deschepper et Manu Braff, de MB Créations. On pourra notamment y découvrir une œuvre lumineuse de Charles Kaisin. Tout au long du parcours, les enfants seront invités à participer à des activités spécialement conçues pour eux, mais Lanterna Magica s'adresse à tous et le parcours est accessible à tous les âges. "Loin des bruits de la ville, à l'orée du soir, au creux d'un monde dont seule mère nature a le secret, surgit un univers d'ombres féeriques, de son et de lumière", promettent les organisateurs aux futurs visiteurs. "A la lueur des lanternes magiques apparaissent les créatures de la forêt enchantée. Les sentiers boisés sont illuminés par des lanternes féériques, la nature est resplendissante et enchanteresse. Par delà le lac est suspendu un brouillard épais et mystérieux. Derrière vous, des feux follets dansent dans l'herbe. On dirait que les étoiles sont tombées du ciel, les buissons et les arbres vibrent sous les étincelles", décrivent-ils. Du 20 novembre au 18 décembre, Lanterna Magica sera ouvert uniquement durant les week-ends, de 18h00 à 23h00. Du 18 décembre au 3 janvier, l'événement sera accessible tous les jours, aux mêmes heures. (Belga)

