L'entraîneur roumain László Bölöni a été limogé mardi par Panathinaïkos, moins d'un an après son arrivée sur le banc de l'un des plus populaires clubs de Grèce, qu'il a échoué à faire revenir au premier plan. Un de ses adjoints, Sotiris Sylaidopoulos a repris le flambeau, a annoncé le club grec mardi.Le "Pana", 20 fois champion de Grèce, a perdu dimanche à domicile face à son rival athénien de l'AEK (0-1), le privant, à deux journées de la fin des playoffs, d'une place en barrages de la Ligue des champions ou de l'Europa League. László Bölöni, 68 ans, avait rejoint Panathinaïkos en octobre (14 victoires, 6 nuls et 10 défaites en 32 matches). L'ancienne star du football roumain, qui a joué une saison au Racing Jet Bruxelles (1987-88), avait ensuite entamé en juillet 1994 une carrière d'entraîneur. Bölöni a officié en France, en Roumanie, au Portugal, dans les Emirats, avant de retrouver la Belgique et de gagner le titre de champion avec le Standard en 2008-2009, leur dernier à ce jour, au terme de sa première saison. Bölöni, qui a été remercié par les Rouches en février 2010, est ensuite parti travailler dans les Emirats, en France, en Grèce, au Qatar et en Arabie Saoudite. En juillet 2017, il était arrivé à l'Antwerp qui venait de retrouver la Jupiler Pro League. Il est resté en poste trois saisons, terminant 8e, 4e et 4e de la compétition et menant l'équipe en finale de la dernière Coupe de Belgique. Son contrat n'avait pas été renouvelé . La Gantoise, vice-champion, a alors décidé de confier son sort à Bölöni en lui signant un contrat de deux ans avant de se rendre compte très vite que la mayonnaise ne prenait pas. Bölöni avait retrouvé la Grèce où il a officié une saison au PAOK Salonique en 2011-2012, se classant 4e de la Super League. Le "Pana", pour la dernière fois champion en 2009-201, avait connu un début de championnat difficile au moment de son arrivée. (Belga)