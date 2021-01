Lawrence Visser et ses assistants, Thibaud Nijssen et Rien Vanyzere, siffleront à l'Euro pour les moins de 21 ans en mars en Hongrie et en Slovénie, a annoncé l'Union belge de football samedi soir.Un tournoi pour lequel la Belgique n'a pu se qualifier, mais cela signifie pour l'arbitrage belge un retour dans un tournoi international de ce niveau. "La sélection de Lawrence, Rien et Thibaud par l'UEFA montre les progrès réalisés par nos officiels belges, tant au niveau international que national", a souligné David Elleray, président du Professional Refereeing Board de la fédération belge. "C'est le résultat du travail acharné et du dévouement de nos arbitres et arbitres assistants, ainsi que du soutien et de la formation de grande qualité du Professional Refereeing Department. Celui-ci mettra tout en œuvre pour que Lawrence, Rien et Thibaud soient parfaitement préparés, et ce, tant physiquement que techniquement, pour ce prestigieux tournoi". Pour la première fois, ce championnat d'Europe sera divisée en deux parties avec une phase de groupes du 24 au 31 mars, et une phase à élimination directe du 31 mai au 6 juin. Les 16 pays qualifiés ont été répartis en quatre groupes de quatre, les deux premiers se qualifiant pour les quarts de finale. Franck De Bleeckere avait été le dernier à officier sur la scène internationale, lors de la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud. Chez les U21, il faut remonter à l'Euro 2009 Espoirs en Suède pour y voir la présence d'un arbitre belge, comme assistant, avec Joël De Bruyn. (Belga)