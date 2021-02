La police disposera des données nécessaires à partir du 1er avril pour sanctionner les personnes qui doivent se faire tester mais ne le font pas, par exemple les voyageurs de retour d'une zone rouge, a annoncé le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke, à l'issue du comité de concertation."Nous avons convenu d'un engagement de résultat: au plus tard le 1er avril, tout sera mis en place pour rendre possible la sanction de ceux qui doivent se faire tester et qui ne le font pas", a-t-il indiqué. Dans le cas d'un retour de voyage, l'obligation de test s'étendra aux enfants à partir de 6 ans. (Belga)