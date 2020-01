Le navire de la compagnie saoudienne Bahri, le transporteur attitré des armes européennes, n'accostera pas jeudi à Anvers comme prévu initialement. Ce paquebot, nommé Yanbu, est suspecté par trois ONG belges de venir pour embarquer du matériel de guerre à destination du Yémen, où l'Arabie saoudite est engagée dans une guerre impitoyable.La Ligue des droits humains, la CNAPD et Vredesactie ont assigné l'État belge en référé la semaine dernière, afin de faire bloquer toute exportation d'armes belges vers l'Arabie saoudite pendant six mois. L'audience s'est tenue lundi et les ONG attendent maintenant la décision du juge des référés. Les ONG, représentées par l'avocat Vincent Letellier, espèrent empêcher le mouillage du Yanbu dans l'estuaire de l'Escaut. L'arrivée de ce dernier était initialement prévue pour jeudi mais il semble que le navire n'arrivera pas avant le 5 février, selon maître Letellier. (Belga)