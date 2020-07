Le Beerschot et Oud-Heverlee Louvain ont demandé à la Pro League de reporter le début de la nouvelle saison. Les deux clubs finalistes de la Proximus League estiment que le laps de temps entre la finale retour de la D1B (2 août) et le début du championnat de D1A (8 août) est trop court, a indiqué le Beerschot vendredi.Le Beerschot et OHL doivent s'affronter le 2 août à Louvain en finale retour de la D1B, dont le vainqueur sera promu en D1A. Les Anversois s'étaient imposés 1-0 à l'aller, avant que la pandémie de coronavirus ne mette le monde du sport à l'arrêt. Les deux clubs finalistes de la D1B trouvent que le court laps de temps entre la finale retour et le début du championnat de D1A, fixé au 8 août, ne permettra pas au club promu de se préparer correctement. Le Beerschot a écrit une lettre au conseil d'administration de la Pro League, lettre dont le contenu a été divulgué dans la presse. Dans ce courrier, il apparaît que la Pro League a proposé au Beerschot et à OHL de reporter les deux premiers matches du club promu, ce que les Rats et les Universitaires ont refusé, "à moins que les deux premières journées de D1A ne soient intégralement reportées". (Belga)