Le Cirque royal de Bruxelles accueillera le Béjart Ballet Lausanne, du 4 au 7 février 2021, avec le célèbre "Boléro" de Ravel, oeuvre phare du chorégraphe français Maurice Béjart et succès planétaire, annonce la compagnie dans un communiqué.Présenté pendant deux semaines à guichets fermés en septembre 2004, le "Boléro" fera son grand retour au Cirque Royal en février 2021. Le spectacle, créé en 1961 au théâtre royal de la Monnaie à Bruxelles, est applaudi à travers le monde depuis plus d'un demi-siècle. Elisabet Ros et Julien Favreau se partageront le rôle principal en alternance. La compagnie, dirigée par le chorégraphe Gil Roman depuis le décès de Maurice Béjart en 2007, présentera par ailleurs pour la première fois en Belgique le spectacle "Tous les hommes presque toujours s'imaginent", sur la musique de John Zorn, l'un des compositeurs majeurs de la musique contemporaine américaine, annonce-t-elle lundi. Le ballet est une création de Gil Roman. Aucune date n'a toutefois encore été dévoilée. (Belga)