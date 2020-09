Coups de klaxons contre Vivaldi. Le Vlaams Belang annonce mercredi la tenue le 27 septembre prochain d'un "cortège massif" d'automobiles vers Bruxelles pour dénoncer la mise sur pied d'une probable majorité fédérale Vivaldi, une coalition jugée "anti-flamande et de gauche" par le parti extrémiste.Vu une situation sanitaire peu compatible avec les rassemblements de personnes, le parti de Tom Van Grieken a décidé d'organiser plusieurs cortèges automobiles au départ des différentes provinces de Flandre. Ces différentes caravanes, décorées aux couleurs de la Flandre, convergeront vers un point de rassemblement encore non communiqué dans la capitale, indique le Belang mercredi. Les détails pratiques seront communiqués dans le courant de cette semaine. "La Flandre a voté plus à droite et plus flamand (lors des dernières élections). La coalition Vivaldi sera au contraire à gauche et n'aura pas de majorité flamande, donc aucune ambition pro-flamande", selon le parti. (Belga)