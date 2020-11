Le Belge n'est plus l'Européen le plus flashé en France

L'année dernière, 295.899 contraventions ont été envoyées à des conducteurs belges au titre du contrôle automatisé par les autorités françaises, rapportent samedi les journaux du groupe Sudpresse. C'est une baisse de 29% par rapport à 2018, année lors de laquelle la Belgique était le pays d'Europe dont les ressortissants se faisaient le plus flasher sur les routes de France, avec 416.676 infractions.A 12,6 millions, le nombre d'avis de contravention initiaux envoyés aux Français et aux étrangers a quant à lui reculé de 10,8% par rapport à 2018. En cause: la durée de vie des appareils et le vandalisme. Les Allemands, dont le pays est le quatrième le plus verbalisé (249.291 contraventions), sont dans la même proportion que la Belgique avec -27,8%. Par contre, les Néerlandais (5e avec 206.103 contraventions) font mieux (-37,4%), tout comme les Italiens -39,7% (6e avec 195.160). Quant aux Britanniques, ils sont passés de 69.326 à 444.378 infractions, devenant ainsi les plus flashés, de nouveaux échanges d'informations avec la Grande-Bretagne ayant débuté en 2019. (Belga)

