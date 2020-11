Le bilan du puissant séisme qui a touché vendredi la ville d'Izmir à l'ouest de la Turquie a coûté la vie à au moins 79 personnes et fait 962 blessés dont 740 ont toutefois pu quitter l'hôpital, ont indiqué les autorités turques lundi.Les recherches se poursuivaient dans les décombres de 8 immeubles. Une jeune fille de 16 ans a ainsi été sortie vivante dimanche des ruines. Le tremblement de terre a également fait de nombreux sans-abri. Plus de 3.500 tentes et 13.000 lits ont ainsi été distribués aux sinistrés. Près de 1.000 répliques ont en outre été enregistrées. Le séisme a également touché l'île grecque de Samos ou deux personnes sont mortes. (Belga)