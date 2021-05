La chute d'une cabine de téléphérique a fait douze morts dimanche à Stresa, station balnéaire du Piémont sur les rives du lac Majeur, dans le nord de l'Italie, selon un nouveau bilan provisoire des secours."Le nombre de victimes s'est aggravé à 12 morts. Un bilan qui, malheureusement, pourrait de nouveau évoluer", a indiqué le Secours alpin sur son compte Twitter. Un précédent bilan faisait état de neuf morts et deux enfants de neuf et cinq ans hospitalisés dans un état grave. L'accident est survenu vers 12H30 à 100 mètres de la station du sommet, selon un communiqué du ministère des Infrastructures. Il serait dû à la rupture d'un câble, sur la partie la plus haute du parcours, faisant chuter la cabine dans laquelle se trouvaient 11 personnes, a rapporté l'agence Ansa. Des images des pompiers et des Secours alpins montrent les débris de la cabine rouge et blanche, tombée dans une zone boisée dont la forte inclinaison rend l'accès difficile. Le téléphérique, prisé des touristes, relie en 20 minutes le village de Stresa au mont Mottarone qui, culminant à près de 1.500 mètres, offre une vue spectaculaire sur le lac Majeur et les Alpes. Il avait été fermé entre 2014 et 2016 pour des travaux de maintenance. (Belga)