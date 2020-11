Le groupe de K-pop BTS a été le grand gagnant des MTV Europe Music Awards 2020, en remportant quatre prix : "Meilleure chanson" pour la chanson 'Dynamite', "Meilleur groupe", "Best Virtual Live" et "Biggest Fans". Lady Gaga a été élue "meilleure artiste" et DJ Khaled a remporté le prix de la "meilleur clip", a annoncé dimanche soir la chaîne musicale.Cardi B a, pour sa part, remporté le prix du "meilleure (artiste) hip-hop", Coldplay celui du "meilleur (groupe) rock" et Hayley Williams celui de la "meilleure (artiste) alternative". Les MTV EMA se sont déroulées virtuellement cette année avec des performances enregistrées partout dans le monde. L'édition 2021 aura lieu en Hongrie. (Belga)