Le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) a remporté la 65e édition du Grand Prix de Belgique de Formule 1 dimanche sur le circuit de Spa-Francorchamps (7,004km), sans public. Parti en pole pour la 93e fois de sa carrière, le champion du monde a devancé son équipier chez Mercedes, le Finlandais Valtteri Bottas. Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), 3e, complète le podium.Septante ans après le succès de Juan Manuel Fangio en 1950 pour le premier Grand Prix à Spa-Francorchamps, Lewis Hamilton s'adjuge un 4e succès en Belgique (après 2010, 2015 et 2017), une 5e victoire cette année sur les 7 courses (sur 17) qui ont pu se disputer depuis le 5 juillet en raison de la crise sanitaire) et la 89e de sa carrière. Auteur d'une copie presque parfaite dans les Ardennes, Hamilton a mené toute la course devant Bottas et Verstappen. L'un des seuls faits de course a eu lieu au 11e tour. L'Italien Antonio Giovinazzi (Alfa Roméo) est sorti de la route envoyant son pneu sur la monoplace du Britannique George Russell (Williams). Les deux pilotes ont été contraints à l'abandon dans cet accident nécessitant la safety car. L'Australien Daniel Ricciardo (Renault), 4e, a réussi le tour le plus rapide de la journée. Son équipier, le Français Esteban Ocon, complète le top 5. Le sextuple champion du monde, conforte sa place de leader au classement des pilotes avec 157 points, soit 47 de mieux que Verstappen 2e (110 pts) et 50 que Bottas 3e (107 pts), soit les deux autres pilotes à être monté sur la plus haute marche du podium cette saison. (Belga)