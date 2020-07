La députée fédérale CD&V Nahima Lanjri vient de déposer une proposition de loi visant à accorder le droit au congé parental aux familles d'accueil de longue durée, a-t-elle annoncé lundi."Les familles d'accueil n'ont droit à ce jour qu'à un congé spécifique pour familles d'accueil. Elles ne peuvent donc bénéficier des mêmes congés que ceux dont bénéficient les autres parents pour élever leur enfant, alors que l'éducation d'enfants d'accueil est aussi lourde, sinon plus lourde", plaide la députée. Depuis 2018, les familles d'accueil jouissent d'un congé spécifique pour cette tâche. Chaque parent peut ainsi recevoir six semaines de congé par enfant durant la première année de placement. D'une durée totale de 12 semaines actuellement, ces congés doivent passer à 17 semaines en 2021, ce qui équivaudra au congé de maternité traditionnel (15 semaines) et de paternité (deux semaines) cumulés. Néanmoins, les familles d'accueil n'ont à ce jour aucun droit au congé parental. Pour y remédier, la proposition de loi prévoit d'accorder aux parents concernés quatre mois d'interruption, qu'ils peuvent prendre à temps plein, à mi-temps, à 1/5e ou à 1/10e temps. Le nombre d'enfants placés en familles d'accueil a augmenté de 37% ces cinq dernières années pour atteindre 7.756. "C'est une bonne nouvelle. De plus en plus d'enfants trouvent un accueil chaleureux dans un environnement familial. Nous devons donc soutenir les familles d'accueil et ma proposition y contribue", selon la députée social-chrétienne. (Belga)