Le centre de dépistage du Centre hospitalier Bois de l'Abbaye (CHBA, Seraing, province de Liège) sera fermé à partir de samedi jusqu'au dimanche 25 octobre inclus, a indiqué samedi après-midi le responsable communication de l'hôpital, Nicolas Petterle. Saturé, le centre hospitalier veut se donner le temps de trouver une solution pour réguler le flux.Après le Groupe santé CHC, c'est au tour du Centre Hospitalier Bois de l'Abbaye d'annoncer la fermeture de ses centres de dépistage samedi en milieu de journée. L'hôpital justifie sa fermeture pour permettre de repenser un autre type d'organisation: "Il y a plus de gens qui souhaitent se faire dépister et nous n'avons jamais été autant saturés. Quand un centre ferme, cela se rabat sur nous. L'engorgement que nous avons ne peut actuellement pas être résorbé. Nous avons déjà doublé les files, mais nous n'avons pas les infrastructures nécessaires", explique le responsable communication de l'hôpital sérésien. Sept jours sur sept, ce sont plus de 200 personnes qui se font tester entre 12h30 et 16h30 au CHBA. Vers 14h00 samedi, les services de police et des stewards ont demandé aux personnes qui souhaitaient se faire tester de rebrousser chemin. L'hôpital du Bois de l'Abbaye prévoit de rouvrir le lundi 26 octobre. De nouvelles mesures seront discutées d'ici là entre les services de police et la direction de l'établissement. En attendant, il est toujours possible de se faire tester sur le parking P+R de Vottem, où est installé le labo Cita drive. (Belga)