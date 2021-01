Le Cercle de Bruges s'est attaché les services de l'attaquant Kevin Denkey. L'international togolais arrive en provenance de Nîmes, lanterne rouge du championnat de France, et a signé un contrat de trois ans et demi, a annoncé le Cercle dimanche.Denkey, 20 ans, a été formé à Nîmes où il a fait ses débuts professionnels en 2017. Cette saison, il a inscrit un but en dix rencontres de Ligue 1. "L'arrivée d'un attaquant était notre priorité et le nom de Kevin se trouvait tout en haut de notre liste", a précisé Carlos Avina, le directeur technique brugeois. "Kevin est un joueur talentueux et qui peut avoir un impact positif immédiat sur l'équipe." Le Cercle de Bruges occupe actuellement la 17e et avant-dernière place en Jupiler Pro League avec 18 points, un de plus que Mouscron, lanterne rouge. (Belga)