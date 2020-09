Le Cercle de Bruges a annoncé mardi le transfert du milieu Franck Kanouté. Le Sénégalais, 21 ans, arrive en provenance de Pescara, club de D2 italienne, et a signé un contrat de quatre saisons en faveur du Cercle.Kanouté est arrivé dans les équipes de jeunes de la Juventus en décembre 2015. Il a joué jusqu'en U19 avec la Vieille Dame, disputant notamment la Youth League et la Coupe Viareggio. Il a ensuite quitté Turin pour Pescara en 2017 et a également été prêté successivement à Ascoli et Cosenza. "Nous sommes ravis que Franck Kanouté ait opté pour le Cercle de Bruges afin de continuer sa carrière", a déclaré le président brugeois Vincent Goemaere en évoquant le 7e transfert entrant du mercato estival. (Belga)