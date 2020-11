Laurens Sweeck (Pauwels Sauzen-Bingoal) a remporté le Jaarmarktcross de Niel, troisième manche du Superprestige de cyclocross, mercredi. Le champion de Belgique a devancé son équipier Eli Iserbyt, qui est désormais seul en tête du général. Toon Aerts (Telenet Baloise Lions) a pris la troisième place.Vainqueur de la première manche à Gieten, Aerts a été victime d'une crevaison à un peu plus d'un tour de la fin, laissant Iserbyt et Sweeck se disputer la victoire. Sweeck s'est joué d'Iserbyt dans le final pour s'imposer. Iserbyt, qui s'était adjugé la deuxième manche à Ruddervoorde, prend seul la tête du général avec 43 points. Le nouveau champion d'Europe compte un point d'avance sur Aerts. Sweeck suit avec 39 unités. Chez les dames, la Néerlandaise Lucinda Brand a devancé au sprint ses deux compatriotes Ceylin del Carmen Alvarado et Denise Betsema. Sanne Cant a fini sixième, Laura Verdonschot neuvième. La championne du monde Alvarado, lauréate des deux prochaines manches, reste en tête du général avec 3 points d'avance sur Brand. La prochaine manche est programmée le 22 novembre à Merksplas. (Belga)