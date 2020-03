Castors Braine peut se proclamer champion de Belgique de basket féminin pour la septième saison consécutive. La compétition des élites féminines est arrêtée à cause du coronavirus Covid-19 et ne sera pas reprise cette saison. Le secrétaire général de Basketball Vlaanderen, Koen Umans, a confirmé cette information samedi à l'agence Belga.La décision a été prise lors d'une réunion des deux ailes de la fédération l'AWBB (Association Wallonie-Bruxelles de Basket) et Basketball Vlaanderen. Le premier tour de la phase régulière était à peine terminé chez les dames. Castors Braine l'avait terminé le week-end dernier en tête avec 20 points sur 22. L'équipe du Brabant wallon remporte son septième titre consécutif depuis 2014. Au classement final, Wavre Sainte-Catherine est deuxième et Phantoms Boom et Namur Capitale sont troisièmes. En outre, il est apparu clairement samedi que le club d'Anvers souhaitait être relégué volontairement. Du côté flamand, Waregem veut promouvoir, du côté francophone, il n'y a pas de candidat pour aller en première division. Si tous les clubs reçoivent leur licence, la première division sera de nouveau composée de douze équipes la saison prochaine. En ce moment, l'issue de l'EuroMillions Basket League, le championnat masculin, est toujours en discussion. Ostende peut être couronné champion après dix-sept journées et sans play-offs. Les dix clubs discutent actuellement des possibilités. En début de semaine, il a déjà été annoncé que la compétition resterait de toute façon au point mort jusqu'au 3 avril. (Belga)