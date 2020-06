Le chef de la police d'Atlanta démissionne après le décès d'un homme noir

Le chef de la police de la ville d'Atlanta (Etats-Unis) a démissionné samedi, moins de 24 heures après qu'un agent de la même zone tue un homme noir à Atlanta, rapportent les agences de presse américaines Bloomberg et AP. Les autorités de l'Etat de Georgie ont lancé une enquête sur le décès.Le bourgmestre d'Atlanta, Keisha Lance Bottoms, a accepté la démission du chef de la police Erika Shields, a-t-il indiqué lors d'une conférence de presse. Un homme est décédé à Atlanta (État de Géorgie, Etats-Unis), vendredi soir (heure locale), après une rixe avec deux agents de police. D'après le Georgia Bureau of Investigation (GBI), les faits se sont produits à proximité d'un fastfood lorsque des agents sont intervenus en réponse au fait qu'un automobiliste endormi bloquait l'accès au guichet du drive-in du restaurant. La police lui a fait passer un alcootest qui a révélé que cet homme âgé de 27 ans avait trop bu. L'individu a résisté à son interpellation et un des policiers a fait usage d'un pistolet électrique. Lors de la bagarre qui s'en est suivi, l'homme semblait à un moment en passe de prendre possession de cette arme et un agent a alors tiré dans sa direction. Le suspect a été transporté à l'hôpital où il est décédé de ses blessures, selon le GBI. (Belga)

