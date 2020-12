Le Club de Bruges est allé s'imposer à l'Antwerp (0-2) dimanche lors de la 16e journée de D1A. Les Brugeois, après les défaites de Genk et du Beerschot, pointent désormais en tête du classement.Même privée de son capitaine Ruud Vormer, positif au coronavirus, l'équipe de Philippe Clement n'a jamais été réellement inquiétée par le Great Old. Il faut dire que Krépin Diatta a rapidement ouvert le score d'une volée croisée sur un bel assist de l'intenable Noa Lang (0-1, 2e) et que l'Antwerp a été réduit à dix à la 16e minute à peine. Mis en difficulté par un mauvais dégagement de son gardien iranien Alireza Beiranvand, le Français Jérémy Gelin a dû faire la faute sur Charles De Ketelaere qui partait au goal. Dans la foulée, l'Antwerp a cru à l'égalisation mais le tir de Simen Juklerod, légèrement dévié par Simon Mignolet, a heurté le poteau brugeois. Le Club a aussi frappé le poteau sur une reprise instantanée de Noa Lang. Au retour des vestiaires, Mats Rits a tué tout suspense en faisant le break sur une frappe déviée (0-2, 49e). Les Brugeois ont ensuite calmement géré leur avance pour signer un sixième match de rang sans défaite en championnat. Les Gazelles sont donc en tête avec 33 points, devant Genk (31), battu à Anderlecht vendredi (1-0), et le Beerschot (28), défait à Mouscron samedi (3-1). L'Antwerp d'Ivan Leko, après une seconde défaite de rang, est 7e (25). (Belga)