L'équipe du Wuhan Zall FC est revenue à Wuhan dimanche après plus de trois mois d'absence. L'équipe de l'entraîneur espagnol José Gonzalez était partie à Canton début janvier avant de se rendre en Andalousie le 29 janvier pour un stage de préparation à la saison de Super League chinoise, qui devait initialement débuter le 22 février."Après plus de trois mois de périgrinations, les joueurs du Wuhan Zall, en mal de leur pays, ont fini par regagner leur ville", a indiqué le club de 1re division chinoise sur le réseau social Weibo. "Les joueurs ont retrouvé leurs familles après plus de trois mois d'absences. Le club remercie les familles pour leur soutien et leur compréhension". Le club chinois voulait retourner à Wuhan à la mi-février, mais cela n'était plus possible car le coronavirus y atteignait à l'époque son pic en Chine. L'Espagne a à son tour été gravement touchée par le coronavirus et l'équipe a décidé de rentrer au pays à la mi-mars alors que l'Espagne s'apprêtait à confiner tous les habitants dans la péninsule. Une fois arrivée en Chine, l'équipe du Wuhan Zall FC est restée en quarantaine à Canton, et n'a pu revenir à Wuhan que samedi soir. Les joueurs vont maintenant passer quelques jours en famille avant de reprendre les entraînements mercredi. Berceau de la pandémie de coronavirus, la ville de Wuhan a levé ses mesures de confinement le 8 avril. La saison 2020 de Super League chinoise devait débuter le 22 février mais a été reportée sine die en raison de la pandémie de coronavirus. (Belga)