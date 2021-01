Le comité de concertation valide la proposition sur les activités extrascolaires

Le comité de concertation a validé jeudi, via une procédure électronique, l'accord conclu mardi entre les communautés concernant les activités extra-scolaires, a-t-on appris auprès du cabinet du Premier ministre Alexander De Croo.Dans la soirée, un Conseil des ministres électronique approuvera l'arrêté ministériel, élaboré par la ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden. Il pourra ensuite être publié, a ajouté le cabinet de M. De Croo. Les trois Communautés du pays ont trouvé mardi soir un accord sur une adaptation des activités extra-scolaires à l'évolution de la situation sanitaire. Elles ont décidé que les enfants de moins de 13 ans devront dorénavant les pratiquer dans des bulles réduites à dix enfants au maximum. Il est également demandé aux parents de se limiter à une seule activité par semaine pour leur enfant afin de réduire les contacts. Une exception est prévue pour les camps organisés pendant les vacances de Carnaval. La mesure concerne toutes les activités extra-scolaires, en clubs sportifs, au sein d'un mouvement de jeunesse ou dans une académie de musique ou autres. Il est demandé aux parents de se limiter à une seule activité par semaine pour leur enfant afin de réduire les contacts. Il ne sera donc plus autorisé de faire un sport et un cours de musique une même semaine. Si les activités pour les moins de 12 ans sont dorénavant restreintes, les Communautés ont proposé de lâcher un peu de lest pour les jeunes de 12 à 18 ans. Privés d'activités collectives depuis l'automne, ceux-ci pourront les reprendre pour autant qu'elles soient menées en extérieur, mais également dans des groupes limités à dix participants maximum. Le conseil des ministres restreint (kern) réuni mercredi matin avait déjà validé cette proposition. Celle-ci est à présent validée par le comité de concertation. (Belga)

