Le compte Twitter du Premier ministre indien piraté

Le compte Twitter du Premier ministre indien Narendra Modi a été piraté, a indiqué jeudi le réseau social qui a affirmé "enquêter activement" sur ce détournement.Des tweets ont été envoyés depuis le compte du chef du gouvernement, sollicitant des dons caritatifs en crypto-monnaie. Ces messages ont depuis été retirés. "Nous sommes conscients de ces faits et avons pris des mesures pour sécuriser le compte piraté. Nous enquêtons activement sur ces faits", a déclaré un porte-parole de Twitter. Le géant de la tech a affirmé ne pas avoir eu connaissance du détournement d'autres comptes. En juillet, les comptes Twitter de dizaines de personnalités, parmi lesquelles Bill Gates, Elon Musk et Barack Obama avaient fait l'objet d'un retentissant piratage. Des messages postés sur les comptes piratés donnaient aux internautes 30 minutes pour envoyer 1.000 dollars en bitcoins afin de gagner le double de cette valeur en retour. De faux tweets avaient ainsi été envoyés depuis 45 comptes de personnalités et d'entreprises. Les pirates informatiques avaient également réussi à accéder aux boîtes de messagerie directe (DM) de 36 usagers et à télécharger les données de sept autres, selon le réseau social. Les pirates avaient ciblé une poignée de salariés via une opération de hameçonnage par téléphone, afin d'obtenir leurs identifiants. Twitter a affirmé ne pas avoir pu établir de lien entre le piratage du compte du Premier ministre indien et celui de la mi-juillet. (Belga)

