Le conducteur de la voiture percutée par un train à Godinne est décédé

Le conducteur de la voiture percutée par un train samedi vers 06h30 à Godinne est décédé, indique le parquet de Namur. La thèse du suicide est privilégiée par le parquet.La voiture s'est retrouvée sur les rails après avoir chuté d'une route qui les surplombe. Un train de passagers effectuant la ligne Namur-Dinant n'a alors pu l'éviter. Le conducteur du train a appelé les secours qui n'ont pu que constater le décès de l'automobiliste au moment de sa désincarcération. Celui-ci était âgé d'une quarantaine d'années et originaire de la région de Charleroi. Au vu des circonstances de la collision, il semblerait que le défunt se soit retrouvé volontairement sur les rails, précise le parquet. Le train a déraillé mais ni son conducteur, ni les trois seuls voyageurs qui étaient à bord n'ont été blessés. Le trafic ferroviaire est interrompu entre Namur et Dinant. L'accident a causé des dégâts à l'infrastructure et les réparations devraient prendre une bonne partie de la journée, ajoute Infrabel. En attendant, des navettes de bus ont été mises en place par la SNCB. (Belga)

