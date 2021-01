Le congé parental d'accueil est désormais considéré comme période assimilée pour l'accès aux droits à la pension, a annoncé dimanche la ministre des Pensions Karine Lalieux. La mesure a un effet rétroactif au 1er janvier 2019, date de la création du congé parental d'accueil."L'altruisme des accueillants doit être valorisé, pas puni", souligne Mme Lalieux (PS) à propos de ces personnes qui s'engagent pour offrir un foyer chaleureux à des enfants fragilisés, des jeunes et des enfants avec un handicap. "Ils ne peuvent pas être pénalisés lorsqu'ils arrivent à la pension parce qu'ils ont pris le congé auquel ils ont droit", ajoute-t-elle, citée dans un communiqué. L'assimilation était déjà garantie pour le congé de maternité, le congé de paternité et le congé d'adoption, mais pas pour le congé parental d'accueil. Ce dernier est accessible à tous les travailleurs désignés comme parents d'accueil dans le cadre du placement familial de longue durée d'un enfant mineur. Le congé peut être pris une seule fois, pour une période ininterrompue de maximum six semaines par parent, avec un bonus de deux semaines à partager entre les deux parents d'accueil d'une même famille. En 2019, 1.166 enfants ont été accueillis dans des familles en Belgique, mais seuls 169 parents ont eu recours au congé. (Belga)