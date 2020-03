Le PS a confirmé dimanche matin la tenue, à 11h00, d'une réunion du bureau du parti consacrée aux discussions en cours pour former un gouvernement fédéral. Celles-ci ont connu un coup d'accélérateur samedi soir lors d'une réunion de plusieurs heures entre présidents des partis socialistes et libéraux, de la N-VA et du CD&V. Il s'agit de le première axée sur le contenu depuis les élections du 26 mai dernier, .Mesures de sécurité autour du coronavirus obligent, il n'y aura toutefois pas de présence physique au boulevard de l'Empereur, a précisé le porte-parole du PS. La réunion aura lieu électroniquement à 11h00. (Belga)