Dans certaines parties du Royaume-Uni, le nombre de cas de corona est à son plus haut niveau depuis janvier, ressort-il clairement des nouveaux chiffres.Les chiffres corona augmentent dans presque toutes les régions du nord-ouest de l'Angleterre, mais aussi à Londres et en Écosse. Près des trois quarts des régions du Royaume-Uni (283 sur 380) voient les cas de Covid-19 augmenter chaque semaine. C'est la plus forte proportion depuis le 6 janvier. En revanche, le nombre d'hospitalisations augmente lentement. Le 3 juin, 932 patients corona étaient hospitalisés au Royaume-Uni. Une semaine plus tôt, c'était 867. Le parlement de Westminster et le gouvernement écossais ont tous deux avancé l'idée de reporter l'assouplissement prévu. En Angleterre, les assouplissements sont prévus pour le 21 juin, mais le ministre de la Santé Matt Hancock a déclaré dimanche dans une interview que le gouvernement est "ouvert à un report si cela s'avère nécessaire". (Belga)