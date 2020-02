Le corps d'une femme retrouvé dans le lac Léman

Le corps d'une femme qui n'a pas encore été identifiée a été retrouvé samedi matin en Haute-Savoie (France) dans le lac Léman, a-t-on appris auprès du parquet de Thonon-les-Bains.La victime a été découverte en fin de matinée, semi-immergée dans l'eau sur la commune de Lugrin, à l'est d'Evian-les-Bains, a précisé le parquet, confirmant une information du Dauphiné Libéré. Une enquête, confiée à la gendarmerie, a été ouverte et des gendarmes de l'identification criminelle se sont rendus sur place pour mener des investigations. "Pour l'heure, aucune thèse n'est privilégiée", a souligné le parquet. Le corps d'un homme âgé d'une soixantaine d'années avait déjà été retrouvé le 19 janvier, le corps à demi immergé, à Lugrin dans le lac. En arrêt cardiaque, les secours avaient tenté de le ranimer, en vain. Une enquête, confiée à la bridage de gendarmerie d'Evian-les-Bains, avait été ouverte et s'était orientée vers le suicide ou l'accident. (Belga)

