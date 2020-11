Le Danemark, adversaire de la Belgique mercredi prochain lors de la dernière journée de la Ligue des Nations, a battu la Suède en match amical à Brondby (2-0). Les buts ont été inscrits par deux joueurs montés à la mi-temps: Jonas Wind (61e) et Alexander Bah (74e).Le latéral gauche du Racing Genk, Joakim Maehle est sorti à la 81e. Wind s'est d'abord mis en évidence en reprenant d'instinct un rebond, qui a obligé Kristoffer Nordfeldt à se surpasser pour repousser le tir (51e). Mais l'attaquant danois n'a pas laissé de chance au gardien suédois quand il s'est retrouvé seul face au but sur un assist de Mathias Jorgensen (61e, 1-0). Bien servi par Mikkel Damsgaard, Bah a également eu facile à inscrire le second but d'un tir dans l'angle inférieur gauche (74e, 2-0). Kasper Hjulmand a aligné: Christensen - Stryger Larsen (46e Maxso), Nelsson, Jorgensen, Maehle (81e Ahlmann)- Eriksen (46e Bah), Jonsson, Delaney (60e Abildgaard) - Andersen (86e Lindstrom), Dolberg (46e Wind), Damsgaard. (Belga)